‘Charging Bull'a Amasya’dan yeni rakip

Amasya’da bir akaryakıt istasyonunun girişine boğa heykeli konuldu. New York Borsası'nın sembolü ‘Charging Bull’ heykelini de andırıp görenlerin Kadıköy’deki tarihi boğa heykeliyle de karşılaştırdıkları altın sarısı renkteki heykelin fotoğrafını çekip selfie yapan bile var.

AmasyaSuluova karayolu üzerinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunun yetkilisi Mahmut Bolat, asıl mesleklerinin besicilik olduğunu belirterek Türkiye'deki kırmızı et üretiminin önemli merkezlerinden olan Suluova ilçesinin bu yönüne dikkat çekmek için yapımına 4 bin lira harcadıkları heykeli Denizli’den getirttiklerini anlattı.

Besiciliğin ve hayvancılığın değerli bir meslek olduğuna değinen 32 yaşındaki Bolat, “Değerli olduğu fark edilsin diye de istasyonumuzun önüne koyduğumuz boğamızın rengini altın sarısına boyadık. Gelip, geçenlerin ilgisini çekiyor. Selfie yapıyor. Fotoğraf çektiriyorlar” diye konuştu.



“Kadıköy’deki boğa ile de karşılaştırıyorlar. Ama bizim boğamız daha büyük"

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki New York Borsası ve Wall Street’in sembolü olup bulunduğu yeri çok kısa sürede cazibe merkezi haline getiren ‘Charging Bull’ heykelini de andıran boğa heykelinin fotoğrafını çekenlerin İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan tarihi boğa heykeli ile de karşılaştırdığını söyleyen Bolat, “Kadıköy’deki boğa ile de karşılaştırıyorlar. Ama bizim boğamız daha büyük. Hem de rengi farklı” şeklinde konuştu.

