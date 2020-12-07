‘En küçük’ kadın esnaf kepenk kapattı, yardımına komşusu yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘En küçük’ kadın esnaf kepenk kapattı, yardımına komşusu yetişti

İHA

‘En küçük’ kadın esnaf kepenk kapattı, yardımına komşusu yetişti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan boyu 1 metre 20 santimetre olan Selda Çetinkaya, bir yıl önce büyük umutlarla açtığı iş yerini korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle işlerinin azalması üzerine kapatmak zorunda kaldı. Kendisi gibi doğuştan boy kısalığı olan iki çocuk annesi çaresiz kadının yardımına komşusu yetişti.
Eşinden 4 yıl önce ayrılan ve kendisi gibi doğuştan boy kısalığı bulunan iki kızına hem annelik hem de babalık yapan 34 yaşındaki Selda Çetinkaya memleketi Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir yıl önce çiğ köfte, ızgara köfte ve çay sattığı bir iş yeri açtı. İlk aylarda iyi olan kazancı korona virüs salgınının da etkisiyle azalan genç kadın, bu duruma daha fazla dayanamayarak iş yerinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.
Biri skolyoz hastası olan 9 ve 12 yaşlarındaki kızlarının eğitimi ile yaşlı annesi için ayakta kalıp çalışması gereken komşusunun bu durumunu gören aynı sokaktan Fatih Alkoç kendisine ait kombi servisinde çalışmayı teklif etti. Alkoç’un iş yerinde çalışmaya başlarken sonlanmasını umutla beklediği salgının ardından yeniden kendi işinin başına geçmeyi hayal eden Çetinkaya, “İnşallah salgın geçer. Ben de dükkanımı yeniden açarım” dedi.
Dayanışma örneği gösteren Alkoç ise, “Selda şu anda bizimle beraber çalışıyor. İnşallah ilerleyen günlerde işlerin düzelmesiyle onu kendi iş yerinde görmek istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya’da 3.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Amasya’da 3.3 büyüklüğünde deprem
Vali Masatlı’dan denetimlere kontrol
YEREL HABERLER Vali Masatlı’dan denetimlere kontrol
‘Charging Bull'a Amasya’dan yeni rakip
YEREL HABERLER ‘Charging Bull'a Amasya’dan yeni rakip
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Merzifon’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Merzifon’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Taşova kısıtlamaya uydu
YEREL HABERLER Taşova kısıtlamaya uydu
Amasya Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Amasya Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını ...
Amasya'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Amasya'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Toz kondurmadığı 'Murat 124’ü 100 bin liraya satıyor
YEREL HABERLER Toz kondurmadığı 'Murat 124’ü 100 bin liraya satıyor
İyilik Hareketi yardımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER İyilik Hareketi yardımlarına devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X