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Anne ve oğlu karantinada saz çalıp, türkü söylüyor

DHA

Anne ve oğlu karantinada saz çalıp, türkü söylüyor


Sinan HARMANCI/ AMASYA, (DHA)AMASYA´da koronavirüs testleri pozitif çıkan Murat Uzar (34) ile annesi Fadime Uzar (73) ev de karantina günlerini müzikle geçiriyor. Oğlu saz çalarken anne yöresel türküler söylüyor.
Yaptırdıkları koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Murat Uzar ile annesi Fadime Uzar, sağlık ekipleri tarafından evde karantinaya alındı. Anne ve oğlu evde saz çalıp, türkü söyleyerek karantina günlerini geçirmeye çalışıyor. Geçen hafta Amasya Devlet Hastahanesi'nde yaptırdıkları test sonuçlarının pozitif çıktığını söyleyen Murat Uzar, "Bir yakınımızı ziyarete  gitmiştik. Daha sonra annem ile eşim ve bende belirtilerin görülmesi üzerine test yaptırdık. Sonuçlarımız pozitif çıktı. Sonuçlara göre annem, ben ve eşim evde karantinaya alındık. Karantinanın 4'üncü gününde sıkıldığımız için müzikle keyifli vakit geçirmeye başladık. Ben saz çalıyorum, annem de unutulan yöresel türkülerimizi söylüyor. Bu şekilde sıkıntılı süreci keyifli bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI
2020-12-07 11:12:58

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