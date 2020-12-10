Vali Masatlı’dan minibüs ve otobüs duraklarına koronavirüs denetimi

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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Koronavirüs (Kovid19) tedbirlerine ilişkin minibüs ve otobüs duraklarında denetim yaptı, sürücü ile yolcuları tedbirler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Virüsün özellikle kapalı ortamlarda yayıldığına dikkat çeken Vali Masatlı, bu ortamlarda tedbirlerden asla taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Denetimlerde İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı.

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