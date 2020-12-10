Uyuşturucu zanlısı adli kontrol şartıyla serbest

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti’ yaptığı iddiasıyla mahkemeye çıkarılan M.D., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Merzifon'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Buğdaylı Mahallesi'nde yakalanan şüpheli M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçti.

Bulunduğu araçta 82,70 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilen şüpheli şahıs, mahkemeye çıkarıldı.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkan M.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.