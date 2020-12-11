Amasya'da mücadelenin başkahramanlarına salep ikramı

Amasya'nın Suluova ilçesi Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel, Covid19 ile mücadelenin başkahramanları olan sağlık çalışanlarına salep ikramında bulundu.

AK Parti Suluova İlçe teşkilatı tarafından sağlık çalışanları için salep hazırlandı. Saatler öncesinden özenle hazırlanan salep Suluova Devlet Hastanesindeki görev başındaki sağlık çalışanlarına Belediye Başkanı Fatih Üçok ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel tarafından ikram edildi.

Başkan Üçok, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Pandemi sürecinde insanların sağlığı için canlarını ortaya koyarak hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Üçok, “Korona virüsten dolayı tüm dünya ile birlikte şehrimiz ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte en çok zorlananlar ise sağlık çalışanlarımız oldu. Bu mücadelenin başkahramanları olan sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az. Bizler de onlara moral vermek için onların için saatler öncesinde özenle hazırlanan saleplerimizi sağlık çalışanlarımız ile paylaşmak istedik" dedi.

Belirli aralıklarla sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini belirten Başkan Üçok, "Umuyoruz ve dua ediyoruz ki bu virüs belasından tüm Türkiye olarak kurtuluruz. Devletimizin aldığı tedbirler önemli tedbirler. Eve kapanmadan tutun maske mesafe ve son dönem de de aşı ile bilirlikte inşallah bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Veren el alan elden üstündür derler ama bu akşam alan el bizim ellerimizden kat kat üstündü diyen AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel ise, Bizim kaçtığımız ama onların gerçeği olan bizde sağlık çalışanlarımızın içini ısıtarak salep ikramında bulunduk ve samimiyetimizi göstermek istedik. Allah hepsinden razı olsun çok yoğun bir dönemde yoğun mesai harcıyorlar. Haklarını ödeyemeyiz. Bu dönemi en kısa zamanda atlatmamız dileğiyle sağlıklı nice günlere" diye konuştu.

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