Uçamayan güvercin belediye binasına sığındı

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir güvercin belediye binasına sığındı.
Koridorda dolaşan güvercini tutarak bir süre inceleyen santral görevlisi uçamadığını fark edince durumu telefonla Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine bildirdi.
Güvercinin beslenip tedavisinin yapılması sonrası doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, duyarlı personelini tebrik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.