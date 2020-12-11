Şüphelenilen araçta 250 adet uyuşturucu hap çıktı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 250 adet uyuşturucu hap elde edildi.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, imal eden, ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan araçta ve araçtaki C.Ö.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada; üzerinde 250 adet ekstasy hap ele geçirilen C.Ö., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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