Çok şiddetli kuraklık riskindeki Amasya’da yağmur duası yapıldı

Hafta sonu alkol yasağı var mı?

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye'de çok şiddetli kuraklık riski atındaki kentlerden biri olan Amasya’da cuma namazında yağmur duası yapıldı.

Sultan II. Bayezid Camisi’ndeki yağmur duasında uzun süredir yağış düşmediği hatırlatılarak özellikle ekinlerin ve hayvanların suya ihtiyacı olduğu dile getirilip rahmet temennisinde bulunuldu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve İl Müftüsü Durmuş Ayyaz’ın da katıldığı yağmur duasının ardından kurban kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.