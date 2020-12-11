Başkan Sarı: “Beş yıldızlı marka otel ile kazanan Amasyalılar olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sarı: “Beş yıldızlı marka otel ile kazanan Amasyalılar olacak”

İHA

Başkan Sarı: “Beş yıldızlı marka otel ile kazanan Amasyalılar olacak”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, hayalindeki turizm kentini oluşturmak için çalışıyor. Başkan Sarı, belediye binasının arsasını satın alarak kazandırdığı alan üzerine kurulacak beş yıldızlı marka otelin çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini açıkladı.
İsmini Hilton’dan alacak otel konusunda şehre gelen Ahmet Bilgin ve Tunahan Sarıtaşlı’yı misafir eden Belediye Başkanı Sarı, otel yapımında izlenecek yol, hizmete açılması ve işletilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu. Belediyenin kültür merkezine taşınacağını anlatan Mehmet Sarı, “Bazı birimlerimiz taşındı. Alt katlarını arkadaşlarımız tadilat yaparak böldüler. Üst kısmına bir kat attık. Yakın zamanda belediyemizi boşaltıyoruz. Başkanlık makamını da eski yeri olan zabıta müdürlüğü binasına götürüyoruz. Bu fikirler herkese hoş gelmeyebilir. Ama emin olun bunun sonunda kazanacak olan Amasyalılardır. Oteli olanlar bu durumu abes bulabilir. Ama emin olun 5 yıldızlı otelin yapımı ile onun da otelinde yer kalmayacaktır. Bu şehrimize turizm gelecektir. Bu şehre turist gelecektir” değerlendirmesinde bulundu.
Ahmet Bilgin ve Tunahan Sarıtaşlı da kurulacak otelin Amasya’nın turizmine büyük katkı sağlayacağını vurguladılar. Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Çoban ve Hasan Şahin, Belediye Başkanı Başdanışmanı Ahmet Yenihan ve diğer yetkililer de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merzifon'da yağmur duası
YEREL HABERLER Merzifon'da yağmur duası
Çok şiddetli kuraklık riskindeki Amasya’da yağmur duası yapıldı
YEREL HABERLER Çok şiddetli kuraklık riskindeki Amasya’da yağmur ...
Şüphelenilen araçta 250 adet uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Şüphelenilen araçta 250 adet uyuşturucu hap çıktı
Uçamayan güvercin belediye binasına sığındı
YEREL HABERLER Uçamayan güvercin belediye binasına sığındı
Amasya'da mücadelenin başkahramanlarına salep ikramı
YEREL HABERLER Amasya'da mücadelenin başkahramanlarına salep ikramı
Uyuşturucu zanlısı adli kontrol şartıyla serbest
YEREL HABERLER Uyuşturucu zanlısı adli kontrol şartıyla serbest
Amasya'da 'aşı' dolandırıcılığına karşı broşürlü uyarı
YEREL HABERLER Amasya'da 'aşı' dolandırıcılığına karşı broşürlü ...
Merzifon’da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Merzifon’da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Uyuşturucuya geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Uyuşturucuya geçit verilmiyor
Amasya’da “kooperatifçilik” hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Amasya’da “kooperatifçilik” hakkında bilgilendirme ...
Amasya´da 13 bin 944 uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Amasya´da 13 bin 944 uyuşturucu hap ele geçirildi
Vali Masatlı’dan minibüs ve otobüs duraklarına koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Vali Masatlı’dan minibüs ve otobüs duraklarına ...
Amasya’da suya yüzde 50 indirim, 2022'de hedef ücretsiz yapmak Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Amasya’mızda 2021 yılı itibarıyla su yüzde 50 ucuz olacak”
YEREL HABERLER Amasya’da suya yüzde 50 indirim, 2022'de hedef ...
13 bin 944 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi
YEREL HABERLER 13 bin 944 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi
Aşı gelmeden dolandırıcılar harekete geçti
YEREL HABERLER Aşı gelmeden dolandırıcılar harekete geçti
Amasya'da denetim yapan polislere AK Parti'lilerden çorba ikramı
YEREL HABERLER Amasya'da denetim yapan polislere AK Parti'lilerden ...
Evlerinde pişirip sağlık çalışanlarına gönderdiler
YEREL HABERLER Evlerinde pişirip sağlık çalışanlarına gönderdiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X