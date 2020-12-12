Amasya'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı



Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA'da, Ülkü Ocakları üyesi gençler, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Amasya Ülkü Ocakları'na üye bir grup genç, kentin farklı noktalarında bulunan kaplara, mama bıraktı. Meydanda normal zamanda vatandaşların beslediği güvercinler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu kez gençler tarafından beslendi. Kentin farklı noktalarında sokak hayvanlarına yiyecek bırakan gençler kısıtlamada aç kalan hayvanları doyurmaları hayvan severler tarafından takdirle karşılandı.

Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olması gerektiğini söyleyen Amasya Ülkü Ocakları Başkanı Recep Dip, "Dünyada tek yaşayan canlıların insanlar olmadığını unutmamalıyız, özellikle soğuyan hava şartlarını göz önünde bulundurarak Rabbimizin sessiz kulları olan hayvanları hatırlamalıyız. Bu düşünce ile yola çıkarak başlattığımız etkinliğe uzun bir kış vakti boyunca devam edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI

2020-12-12 17:31:40



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