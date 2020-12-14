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Amasya mutfağı gastronomide markalaşıyor Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Bu proje ile zengin mutfağımızı tanıtma, geliştirme ve yenileme fırsatı kazanacağız”

İHA

Amasya mutfağı gastronomide markalaşıyor Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Bu proje ile zengin mutfağımızı tanıtma, geliştirme ve yenileme fırsatı kazanacağız”

Amasya Belediyesi’nin hayata geçireceği "Amasya Mutfağı Gastronomide Markalaşıyor" adlı projenin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan (OKA) hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi.
Kentin gastronomi kültürünün incelenmesi ve markalaşması hedefiyle sürecek çalışmalarda yemeklerin analiz edilmesi, Amasya mutfağına özgü yemeklerin belirlenmesi ve yapım tariflerinin çıkarılması amaçlanıyor.
İnsanların kültür turizminin yapıldığı tarihi ve kültürel zenginliklere sahip şehirlere yönelmeye başladığını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Şehrimizi turizm açısından destekleyerek Amasya’mızı cazibe merkezi haline getirecek olan bu proje ile zengin mutfağımızı tanıtma, geliştirme ve yenileme fırsatı kazanacağız” dedi.
Tarihi ve kültürel değerlere sahip olan Amasya’nın gastronomi alanında da birçok değeri barındırdığını vurgulayan Belediye Başkanı Sarı, “Gastronomi turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması şehrimize gelen turist sayısını doğrudan etkileyeceği gibi turizm alanında da bizleri rekabet edilemeyecek seviyelere çıkaracaktır. Ekiplerimizle başarılı bir projeye daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk gün de belirttiğimiz gibi biz Amasya’mıza sevdalıyız. Bu sevgi doğrultusunda bu güzel Şehri Şirin kentimizi turizm açısından tahmin edemeyeceğiniz kadar ilerleteceğiz. Teleferik, tramvay, Ferhat tepesi ve otel projemizin yanı sıra bu proje ile Amasya’mızın adını geniş kitlelere duyurmuş olacağız. Birbirinden lezzetli tatları, hikayesi olan şifalı yemekleri tatmak için turistler buraya akın edecek, böylece istihdam artacak ve ticari canlılık ortaya çıkmış olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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