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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suluova'da atıklar geri kazandırılacak

İHA

Suluova'da atıklar geri kazandırılacak

Gelecek nesillere daha temiz bir ilçe bırakmak için önemli adımlar atan Suluova Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 120 adet / 770 litre çöp konteyneri ve 5 adet mobil atık ünitesini ilçeye kazandırdı.
Belediye Başkanı Fatih Üçok, israfın önlenmesi, doğal kaynakların korunması, atığın azaltılması ve dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2017’de başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni ilçe genelinde hayata geçirmek için örnek çalışmalara imza attı.
Sıfır Atık ve geri dönüşümle birlikte milli servete katkı sağlanmayı amaçladıklarını belirten Başkan Üçok, "İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve ekonomiye kazanımının sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.
Belediye Başkanı Fatih Üçok açıklamalarının devamında ise, "Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan çevre kirliliğinin giderilmesi, kaynakların etkin kullanılması, kaynakların ayrıştırılması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların geri kazandırılması amacıyla 250 bin TL değerinde 120 adet / 770 litre çöp konteyneri 5 adet 5’li mobil atık ilçemize kazandırdık. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Desteklerinden dolayı Bakanımız Murat Kurum’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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