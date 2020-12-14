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Suluova'da can dostlar için mevcut alan 3 katına çıkarılıyor

İHA

Suluova'da can dostlar için mevcut alan 3 katına çıkarılıyor

Suluova Belediyesi'ne ait bölgenin en büyük Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde büyütme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ekipler çevre duvarına 2 metrelik çit çekmek için bugün itibariyle çalışma başlattı.
Sokak hayvanlarının rehabilite edilip alındıkları doğal yaşam ortamlarına geri bırakılacağı zamana kadar çok daha ferah bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla Suluova Belediyesi ekipleri Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde başlattığı büyütme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Suluova Belediyesi, sokak hayvanları için barınma ihtiyacının giderilmesinin yanı sıra tedavileri, ameliyatları, ihtiyaçları ve daha rahat bir ortamda yaşayabilmelerini için Kerimoğlu köyü mevkisinde yaklaşık 5 bin m2 alanda bölgemizin en büyük ve en modern Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni kurmuştu. Sokak hayvanlarının rehabilite edilip alındıkları doğal yaşam ortamlarına geri bırakılacağı zamana kadar çok daha ferah bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla 13 bin m2 alanı daha Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne katarak büyütme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında demir bağlama, kalıp ve betonlama çalışmalarını tamamlayan ekipler çevre duvarına 2 metrelik çit çekmek için bugün itibariyle devam ediyor.

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