Amasya'da, 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca yandı

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Sinan HARMANCI/GÖYNÜCEK (Amasya), (DHA)AMASYA'da, evin bahçesindeki samanlıkta gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca kül oldu.

Göynücek Şeyhoğlu köyünde, Duran Demir´e ait evin bahçesinde, gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu ev ile ahıra sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 7 bin 500 ton yonca ve 75 ton saman balyası kül oldu. Jandarma, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Göynücek Sinan HARMANCI

2020-12-17 13:25:21



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