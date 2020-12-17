Araçta gizlenen uyuşturucuyu ‘Gece’ buldu

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir aracın tavanına saklanan uyuşturucu, 'Gece' isimli narkotik köpeği tarafından bulundu.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bir araç durduruldu. Araçta ve araçta bulunan şahısların üzerinde ekipler ile 'Gece' isimli narkotik köpeği tarafından arama yapıldı.

Araçta arama yapan Gece, saniyeler içerisinde aracın tavanına gizlenen uyuşturucu maddeyi bularak tepki verdi. Gece’nin tepkisi üzerine açılan yerde 30,98 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Araçta bulunan H.K., M.G., O.G. ve D.K. isimli şahıslar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.