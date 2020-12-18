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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Demirkale’den korona denetimi

İHA

Kaymakam Demirkale’den korona denetimi

Amasya’nın Merzifon İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, pazar alanında korona virüse karşı uygulanan tedbirleri denetledi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Kaymakam Demirkale, ilçede salgın tehdidine karşı vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için pazar yerlerinde ve vatandaşların yoğun olduğu marketlerde uygulanan tedbirleri denetliyor.
Denetimlere Demirkale’nin yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk de katıldı.
Vatandaşlardan, pazarcılardan ve iş yeri sahiplerinden tedbiri elden bırakmamaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini söyleyen Demirkale, salgının önlenmesi için maske, hijyen ve sosyal mesafe hususlarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

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