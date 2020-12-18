Küçük Yusuf’un tablet talebini müftü karşıladı

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Amasya’nın Merzifon İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan, uzaktan eğitimi takip edemeyen Yusuf Çelik'in tablet talebini karşıladı.

Merzifon Şehit Kubilay Er İmamHatip Ortaokulu Proje Hafızlık öğrencisi Yusuf Çelik, internet üzerinden online derslerini ve hafızlık derslerini dinleyememe sıkıntısı nedeniyle İlçe Müftüsü Pehlivan'dan tablet talebinde bulundu. Tablet talebini geri çevirmeyen Pehlivan, hafızlık öğrencisi Yusuf Çelik'i Merzifon’a bağlı Muşruf köyündeki evinde ziyaret ederek Çelik'e akıllı telefon hediye etti.

Öğrencinin ailesi bu olay karşısında duygulanırken, Müftü Pehlivan, Yusuf'a okuması ve hafızlık için gayret etmesi konusunda önerilerde bulundu. Talebi karşılanan Yusuf, Pehlivan ve hocalarına çok çalışacağına dair söz verdi.

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