Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpünü parçaladılar

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)AMASYA'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Kazı alanında yaklaşık 1800 yıllık olduğu değerlendirilen erzak küpünün parçalandığı tespit edildi.
Merkeze bağlı Dadı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Roma döneminde yaşam alanı olarak değerlendirilen alanda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Kazı alanında yaklaşık 1800 yıllık olduğu değerlendirilen erzak küpünün parçalandığı tespit edildi. 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI
2020-12-18 15:51:39
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