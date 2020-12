2 yıl önce eylem yapmışlardı, köylerindeki 700 başlık besi çiftliği atıl duruma geldi

Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Cürlü köyünde tarımsal kooperatif kurup devletten aldıkları destekle 700 baş kapasiteli besi çiftliği oluşturan köylülerin üretim hayalleri 6 yıldır gerçekleşemedi.

Yaşadıkları sorunlar sonucu ineklerine kavuşamadan çiftliğin inşasında kullanılan kredinin borcu kapılarına dayanınca 2 yıl önce eylem yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen köylülerin bin bir güçlükle kurduğu tesis atıl hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Projesi kapsamında ilk 1 yılı ödemesiz kalan 5 yılı yüzde 3 faizli taksitlerle aldıkları 2 milyon 188 bin liraya ek olarak ceplerinden ve borçlanarak verdikleri 538 bin lira ile 23 bin metrekarelik alana tesis inşa ettiren Cürlü köyü sakinleri, Romanya'dan gelecek 180 hayvana gümrükte yaşanan sorunlar ve sonrasındaki döviz kurundaki dalgalanma dolayısıyla oluşan fiyat artışı nedeniyle bir türlü kavuşamadı. Tesisi kurmak için aldıkları kredinin bir yıl ötelenmesi hakkını birinci yılın sonunda kullanan çiftçiler bu sefer de hayvanlarına kavuşamadıkları için ödeme yapamayınca banka hesaplarına da bloke konuldu. Hayvanların alınması için bankada bulunan 1 milyon 980 bin lirayı kullanamayan çiftçiler 2 yıl önce yaptıkları eylemde yetkililerden yardım istemişlerdi.

Köyden kente göçü engelleyip, yerli üretimi sağlamak için 30 üyeli kooperatif oluşturup 2015 yılında 700 başlık damızlık üretim tesisini kurduklarını, hayallerine ulaşamayınca da çareyi eylem yaparak yetkililere seslenmekte bulduklarını belirten kooperatif başkanı ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan Levent Topal, Amasya milletvekillerinin desteğiyle girişimlerde bulunduklarını ancak olumlu sonuç elde edemediklerini anlattı.



"Her bir üyemiz 81 bin lira artı faiziyle birlikte borçlu"

Alacakları hayvanları 7 bin dönümlük verimlik merada besleyip etinden, sütünden, derisinden ve buzağısından kazanacakları parayla ödemeyi planladıkları borçlarının çıkartılan torba yasa kapsamında yapılandırılmasına bile sevinemediklerini değinen Topal, “İlk taksitimiz 2021 yılı Kasım ayında. Her bir üyemiz 81 bin lira artı faiziyle birlikte borçlu. 2021 Kasım ayı geldiğinde de biz bu parayı zor ödeyebileceğiz. Tesisimize taahhüt edilen canlı hayvan gönderilsin. Biz de kazanmış olduğumuz parayla taksitlerimizi ödeyelim. Tesisimiz atıl. Kara kara düşünüyoruz. Biz 2,3 yıl önce eğer bu hayvanları almış olsaydık ülke ekonomisine katkı sağlayıp örnek olacaktık” diye konuştu.



"Devlet büyüklerimizden destek istiyoruz"

Tesisin yapımına büyük umutlarla başladıklarını ancak gelinen noktada hayal kırıklığına uğrayıp ödeyemediği borcu nedeniyle 3 ay süreyle cezaevinde kaldığını anlatan Mustafa Noyan da, “Borcumuzdan dolayı traktörümüzü, balya makinemizi ve yem karma makinemizi satmak zorunda kaldık. Esnafımıza yüzümüzü kara çıkarmamak için maalesef bunları elimizden çıkardık. Devlet büyüklerimizden destek istiyoruz. Bir an önce hayvanlarımızın alınmasını ve üretime başlamayı istiyoruz” şeklinde konuştu.

