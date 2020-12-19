Vali Masatlı araçları denetledi, izin belgelerini kontrol etti

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerinin faaliyetlerine katılarak durdurulan araçlardaki sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamadan muaf olan iş yeri ve esnafları ziyaret eden Vali Masatlı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid19) salgınına karşı devletmillet el ele verip tedbirlere tam olarak riayet edilmesiyle mücadelenin kazanılacağını belirtti.

Denetimlerde İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Coşkun ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.