Kısıtlamada aç kalan sokak köpeğini besledi

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Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya),(DHA)AMASYA´nın Suluova ilçe belediyesinde görevli Seyfullah Uzun, kısıtlamada aç kalan belediye önündeki sokak köpeğini eliyle besledi.

Amasya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü haftasında vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. Boş caddeler ise sokak hayvanlarına kaldı. Suluova Belediyesi´nde görevli Seyfullah Uzun, aç olduğunu düşündüğü belediye önündeki sokak köpeğini besledi. Uzun´un köpeği beslenme anları ise kamerayla kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Amasya / Suluova Sinan HARMANCI

2020-12-20 11:10:13



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