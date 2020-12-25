Amasya Belediyesi’nin düzenlediği online satranç turnuvasında ödüller verildi

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya Belediyesi’nin düzenlediği online satranç turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Korona virüs (Kovid19) salgını döneminde ‘Evde kal satrançsız kalma’ sloganıyla gerçekleştirilen turnuvaya 10 ile 14 yaş arası 224 öğrenci online olarak katılım sağladı.

Yarışmaya katılanları kutlayan Belediye Başkan Vekili Celil İnce, turnuvanın salgın sürecinde evde sıkılan çocukların aktiviteleri için önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Amasya Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oğuzhan Zobu da yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür ederek gençlerin gelişimlerine büyük önem veren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın talimatları doğrultusunda etkinlikler sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.