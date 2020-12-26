Amasya’nın Suluova ilçesinde, çarşı esnafı sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Denizciler Caddesi esnafının yıllardır beslediği sokak hayvanları, daha kepenkler açılmadan gelip dükkanların önünde bekliyor. Sabah erkenden kepenklerini açarak çalışmaya başlayan esnaflar, ilk iş olarak sokak hayvanlarının yemesi için kapılarının önüne yiyecek bırakıyor.



Esnaf Bünyamin Erişken, sokak hayvanları da toplumun bir parçası olduğunu ifade ederek, “Biz insanlar nasıl yaşıyorsak sokak hayvanları da yaşaması için yemeye içmeye ihtiyaçları var. Dolayısıyla sokak hayvanlarına karşı da duyarlı davranıyorum. Sabah işimize geldiğimizde ilk iş olarak esnaf arkadaşlarımız ile dükkanlarımızın önüne bir kap su ve yiyecek bırakmak oluyor. Bu hususta kasabından pidecisine kadar ilçe esnafı olarak sokak ve caddeler de mekanımıza sığınan sokak hayvanlarını boş çevirmiyoruz” diye konuştu.



"Yasaklardan dolayı hayvanlarımız aç, susuz kalmasınlar”

Senelerdir yaz, kış fark etmeksizin sokak hayvanlarına ellerinden geldiğince en iyi şekilde bakmaya çalıştıklarını dile getiren pideci esnafı Yunus Kılıç, “İnsanlarımızdan onlar için merhamet diliyoruz. Çünkü onlar sessiz canlılar. Lütfen biraz duyarlı olalım. Özellikle bu pandemi döneminde hafta sonu yasaklardan dolayı hayvanlarımız aç, susuz kalmasınlar. Elimizden geldikçe daha da ilgi gösterelim. Biz dükkanlarımızı açmadan önce onlar kapıda bir çocuk nasıl annesini, babasını bekliyorsa, yiyecek, içecek vermesini bekliyorsa, kediler, köpekler de aynı o şekilde bizleri bekliyor. Bizler elimizden gelen en iyi şekilde beslemeye çalışıyoruz. Her zaman kendilerini bize yakın görüyorlar. O yüzden lütfen hayvanlarımıza zarar vermeyelim, onları aç, susuz bırakmayalım. Ben özellikle kıymalı pide, börek poğaça falan veriyorum. Kıymalı dışında olanları pek yemiyorlar” diye konuştu.

Suluova Belediyesi tarafından sokaktan alınarak hayan barınağın da veteriner tarafından aşı ve kulak numaraları yenilenen hayvanların tekrar alındıkları doğal yaşam alanlarına bırakıldığını ifade eden diğer esnaflar ise çarşı esnafının sokak hayvanlarına karşı gösterdiği duyarlılığı şehirde yaşayan tüm vatandaşların da göstermesini isteyerek sokakta yaşayan hayvanların da yaşama hakkı olduğunu sözlerine eklediler.

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