Soğuk hava çeşmeleri ve yalakları dondurdu

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Amasya’nın Taşova ilçesinde soğuk hava çeşmeleri dondurdu.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artarken, Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı yaylalarda sıfır derecenin altına düşen hava sıcaklıkları çeşmeleri ve bu çeşmelere bağlı su yalaklarını dondurdu. Taşova ilçesine bağlı Dereli, Belevi ve Ballıca köylerinde bulunan toplam 20 çeşme ve bu çeşmelere bağlı hayvanların su içmesi için yapılan yalaklar dondu.

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