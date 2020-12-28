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Vatandaşlardan 2020 yorumu: "Böyle bir yıl görmedik" 2020 ’travma’ olarak hafızalarda yer tuttu

İHA

Vatandaşlardan 2020 yorumu: "Böyle bir yıl görmedik" 2020 ’travma’ olarak hafızalarda yer tuttu

Türkiye’de 2020 yılı, korona virüs (Kovid19) salgını ve yaşanan felaketler nedeniyle vatandaşların hafızasında ’travma’ olarak yer tuttu. Bu durum yeni yılla ilgili temennilere de yansıdı.
Amasyalılar 2020 yılını ve 2021’den beklentilerini değerlendirdi. Amasyalı esnaf Abdullah Temizişler, “58 yaşındayım ben böyle bir yıla rastlamadım. 2021’den inşallah bu kötü günler bir daha geri gelmez” dedi.
Her gün virüs kapma endişesiyle yaşadığını belirten esnaf Cemal Ünal, “Ne zaman öleceğim diye bekliyordum. Bir hafta daha ölmezsem 2020’yi çizdim diyeceğim. Bir an önce bu virüs belasının ortadan kalkmasını umut ediyorum” diye konuştu.
Bahar Gürler, “2020’den geriye virüse yakalanma endişesi, sıkıntı, stres kalacak. 2021’de ise bir daha bugünlerle karşılaşmamak istiyorum” şeklinde konuştu.
Virüse karşı mücadelenin gölgesinde belirli yaş gruplarındakilere yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı bir yılın geride kalacağına değinen Mehmet Bolatçı, “2020’de maske, virüs ve yasaklardan başka bir şey aklımda kalmadı. 2021 yılından itibaren her şeyin eskisi gibi olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Süleyman Gökçe yüzyılda bir rastlanacak seviyedeki bir küresel salgının başladığı 2020 yılının Van’daki çığ felaketi ve Elazığ ile İzmir depremleriyle unutulmayacak bir yıl olduğunu hatırlatarak, “İnşallah 2021 yılının refah ve huzur dolu, insanların rahata kavuştuğu bir yıl olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Salgınına karşı verilen en ön cephe olan hastanelerde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarından Dr. Esra Topçu, yaklaşık 3 aydır 2 çocuğundan uzak şekilde görev yaptığını anlatarak aşılama ve tedbirlerin etkisiyle mart, nisan aylarında virüsün üstesinden gelineceğini ümit ettiğini söyledi.
Dr. Enes Küçük ise şöyle konuştu: “Güçlenmiş sağlık sistemimizle beraber hastalarımızın ve vatandaşlarımızın tedbirleriyle birlikte rutin hayatımıza dönülmesini umut ediyorum.”
Ertelenen düğünlerden dolayı 2020 yılını güç koşullarda atlattıklarına değinen fotoğrafçı Necati Apaydın 2021 yılından umutlu olduğunu vurgularken, meslektaşı Tuncay Çuhadar da 2020’nin geride kalan tüm yılları arattığına dikkat çekerek 2021’den beklentisinin salgının sona ermesi olduğunu dile getirdi.

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