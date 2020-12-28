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Amasya’daki kitap okuma kampanyasına 7’den 70’e katılım

İHA

Amasya’daki kitap okuma kampanyasına 7’den 70’e katılım

Amasya’da "Amasya Saatini Kitaba Kuruyor" projesi hayata geçirildi.
Amasya Valiliği’nin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen projeye 7’den 70’e katılım sağlandı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve ailesi de belirlenen saatte kitap okudu. Kampanyaya destek olanlar kitap okurken çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Projenin geleceğin teminatı olan çocukların fikri gelişimi açısından büyük değer taşıdığını belirterek korona virüs (Kovid19) salgını sürecinde öğretmen ve öğrencilerin 3 milyona yakın canlı ders yaptığını hatırlatan Vali Masatlı, "Bu derslere devam ederken çocuklarımızın kitaplardan da uzaklaşmamaları gerekir. Kitaplar özgürlüğe ve yeni ufuklara açılan bir kapıdır. Tarihe yön veren tüm insanlar okumaya ve ilme önem vermişlerdir. Biz de Amasyalılar olarak fikir, hayal ve gönül dünyamıza hitap eden kitaplara saatlerimizi kurmak istiyoruz” diye konuştu.
Vatandaşların bu kampanyaya destek olarak hep birlikte kitap okumalarının çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmenin en iyi yollarından biri olduğunu vurgulayan Masatlı, Amasya halkını cuma ve pazar günleri 20.3021.00 saatleri arasında kitap okumaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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