Amasya’da nöroloji uzmanı doktor Mustafa Yiğit, korona virüse yenik düştü

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Nöroloji Uzmanı Doktor Mustafa Yiğit, yakalandığı korona virüs (Covid19) sebebiyle hayatını kaybetti. Yiğit’in 65 yaşının ardından salgınla mücadele için özel izinle mesleğini devam ettirdiği öğrenildi.

Rahatsızlanması üzerine 20 gün önce tedavi altına alınan evli ve 2 çocuk babası Yiğit, yoğun bakım ünitesinde mesai arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 66 yaşındaki Yiğit’in 41 yıldır sürdürdüğü mesleğini 65 yaşının ardından özel izinle salgınla mücadele için devam ettirme kararı aldığı öğrenildi.

Mesaj yayınlayan Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “A.Ü. Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanemizde uzun yıllar nöroloji uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Mustafa Yiğit hocamızı Covid19 hastalığı nedeniyle tedavi olduğu yoğun bakım ünitemizde kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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