Amasya´da 43 litre sahte içki ele geçirildi



Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek için hazırlanan 43 litre sahte içki ele geçirildi.

Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hakkında sahte ve kaçak içki temin edip, sattığı belirlenen Kürşat K.'ye ait depo ve ikamet olarak kullandığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda su damacanası ve şişelerinin içinde toplam 43 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan 6 kilo saf etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan Kürşat K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Sinan HARMANCI

2020-12-29 18:41:28



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