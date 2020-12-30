Minik Ömer’in karantinadaki sağlıkçı annesine özlemi kamerada 1 yaşındaki çocuk karantinadaki annesine sarılmak için babasının kucağından böyle firar etti

Amasya’da 1 yaşındaki minik Ömer Halis, karantinadaki sağlık çalışanı annesine sarılmak için babasının kucağından firar etme anı hem güldürdü hem de duygulandırdı.
Minik Ömer Halis, 3 gündür karantinada olan sağlık çalışanı annesine sarılmak istedi ancak babası izin vermedi. 1 yaşındaki Ömer Halis’in annesine sarılma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan karantinadaki sağlık çalışanı Esma Güven’i görmek ve sarılmak isteyen 1 yaşındaki oğlu Ömer Halis, babasının bir anlık boşluğundan faydalandı, kucağından firar ederek annesinin odasına girdi. Din görevlisi baba Yaşar Güven, oğluna karantinadaki annesinin kapının önünden gösterirken, 1 yaşındaki Ömer Halis, babasının bir anlık boşluğundan faydalanarak, annesinin odasına girdi. Baba Güven, hemen odaya girerek oğlunu alarak uzaklaştırdı.
Aynı zamanda doğum günü olan oğlunun annesine özlemi izleyenleri böyle duygulandırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.