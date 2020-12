Amasya’da 'hünerli eller' yeni yerinde

Amasya’nın Taşova ilçesinde 8 kadın girişimci tarafından ağustos ayında kurulan "Taşova Hünerli Eller Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi", Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı’nın katılımıyla yeni yerine taşındı.

Kadın girişimci sayısını artırmak ve ekonomik hayata kazandırmak amacıyla ağustos ayında kurulan Taşova Hünerli Eller Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kısa zamanda yaptığı çalışmalarla dikkat çekti. Yeni iş yerine taşınan kooperatif üyeleri, Taşova’nın yanı sıra kırsal bölgelerdeki kadınların ürünlerini Türkiye geneline satmayı planlıyor.

Kadınların her alanda olmasını isteyen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Kadınlarımızı karşılıksız sevginin hoşgörünün fedakarlığın varlıkları olarak gördük. Bizim toplumumuzda kadın kadınlar insan yetiştirir, çocuk doğurur, yetiştirir. Onları gönderir vatanına milletine şehit bırakır. Evinde çoluğuna çocuğuna, eşine bakar. Tarlada eskiden tarladaydı ama şimdi azaldı, şimdi de iş yerlerinde ekonomiye katkı sağlar. Hem de aile bütçesine katkı sağlar. 2000’lerden sonra hükümetimiz döneminde de kooperatifçilik her bakımdan desteklemeye başlandı. Hatta bundan bir ay önce de biz ilimizde kooperatif ilgili Türkiye’nin bu işin uzmanlarından arkadaşlarımızı çağırarak bu konuda bilgilendirmeler de yaptık. Tabii, Taşova Hünerli Eller Kooperatifi bundan sanıyorum birkaç ay önce ziyaretime geldiler o zaman da çok ciddi memnuniyet duymuştum. Heyecan duymuştum. Artık üretim çağı, artık dışarı bir şeyler satma çağı. Artık kadınlarımız iş hayatının her kademesinde karınca kaderince, yani nerede bulunursa bulunsun bu ekonomiye, bu üretime katkı sağlamaya gayret ediyor, destek olmaya çalışıyor” dedi.

Kadınların ekonomik özgürlüğünün olmasını savunan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Kooperatifin açılışımıza hem kooperatif yönetim kurulumuz, kaymakamımızın bize de bildirimleri ile beraber teşrif ettik. Lakin biz daha önce kendileriyle bir görüşmelerimiz oldu. Biz bir defa üretime özellikle hanımefendilerin katkısının olmasının noktasında gereken desteği Amasya’da veriyoruz. Amasya Belediyesi olarak veriyoruz. Biz ne yaptık, Hanım Eller Sokağı diye alışveriş merkezi yaptık. Kesinlikle hanımlar haricinde kimseye vermiyoruz. Hanımların üretime katkıda bulunmasını, hanımların ekonomik özgürlüğünün kesinlikle olmasını savunanlardan biriyim. Bu manada elimden gelen desteği her türlüsünü vermeye hazırım” şeklinde konuştu.

Yeni iş yerinin açılış programına Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Eşi Esra Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Genel Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.