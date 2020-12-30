Kümesten uyuşturucu çıktı

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri, tavuk kümesinde uyuşturucu madde ele geçirdi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Merzifon’da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, tavuk kümesine gizlenen 24.16 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 37,03 gram kubar esrar, 17 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonlarda, S.E, İ.K ve C.Y isimli 3 şüpheli şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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