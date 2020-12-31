Vali Yardımcısı Dağ, hastaneyi ziyaret etti

Amasya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Taşova Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Dağ, Taşova Devlet Hastanesi ziyaretinde ilk önce sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Pandemi sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin,gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan sağlık çalışanlarına hediye verip teşekkür etti.

Daha sonra Taşova Devlet Hastanesi Başhekimini ziyaret eden Vali Yardımcısı Dağ, “Hastanemizde tedavi gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

Amasya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ’a Taşova Devlet Hastanesi ziyaretinde Amasya İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Dr. Özgür Dalkıran, Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve hastane yetkilileri katıldı.

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