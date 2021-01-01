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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasyalı kadınlardan karantinadaki evlere şifa paketi

İHA

Amasyalı kadınlardan karantinadaki evlere şifa paketi

Amasyalı kadınlar pandemi sürecinde karantinada olan vatandaşlar için ‘şifa paketi’ dağıtımı gerçekleştirdi.
Amasya'nın Suluova ilçesi AK Parti İlçe Başkanlığı'nda görevli kadınlar karantinada olan vatandaşlar için kendi hazırladıkları şifa paketlerini dağıttılar. AK Parti Kadın Kolları'nda görevli bayanların kapı kapı dolaşarak karantinadaki evlere şifa paketlerini dağıtarak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiklerini söylen İlçe Başkanı Mustafa Temel, "Hanım kardeşlerimiz AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik ve İlçe Kadın Kolları Başkanımız Ayşegül Yılmaz ile birlikte şifa paketlerini vatandaşlarımıza ilettiler. Karantina sürecinde evlerinde dinlenen vatandaşlarımıza hazırladığımız şifa paketlerimiz ile destek olmak istedik. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin. Bu zor günleri birlikte aşacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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