Uyuşturucudan yakalanan 3 kişiye adli kontrol

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde ‘uyuşturucu madde ticareti yaptıkları' iddiasıyla hakim karşısına çıkan 3 şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Merzifon’da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 3 kişi gözaltına almıştı.

Eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda, tavuk kümesine gizlenmiş 24.16 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 37,03 gram kubar esrar, 17 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan S.E, İ.K ve C.Y isimli 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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