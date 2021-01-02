Vali Masatlı’dan polis kontrol noktalarında denetim

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AmasyaTokat karayolu ve Yavuz Selim Meydanındaki polis kontrol noktalarını ziyaret ederek kısıtlama sürecindeki faaliyetlere ilişkin bilgi alıp denetim yaptı.
Kontrol noktalarında denetleme için durdurulan sürücü ve yolcularla da sohbet eden Vali Masatlı, trafik kuralları ile koro navirüs (Kovid19) tedbirlerine tam olarak riayet etmelerini istedi.
Masatlı, emniyet güçlerine de çalışmalarında başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.