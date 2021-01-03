Yılkı atlarıyla yarışmıştı, katledilmelerine tepki gösterdi

Amasya’da biri gebe iki yılkı atının silahla vurularak katledilmesine çok sayıda vatandaşın yanı sıra motosikletiyle o atlarla yarışan Ali Erdal da tepki gösterdi.

2,5 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte gittiği AmasyaSamsun sınırında bulunan Akdağ mevkisinde motosikletiyle ilerlerken tesadüfen yılkı atları sürüsüyle karşılaşması üzerine bir süre heyecanlanan motokrosçu Ali Erdal, peşlerinden gidip atlarla adeta yarıştığı anları kask kamerasıyla görüntülemişti.

Doğal ortamda yetiştikleri için çok iri olan yılkı atlarıyla yarıştığı anların kendisi için güzel bir hatıra olduğunu hatırlatan Ali Erdal, Suluova ilçesine bağlı Seyfe köyü Ovacık Yaylası'nda iki atın silahla vurularak katledilmesine tepki gösterdi. Kış dönemlerinde beslenmeleri için ot taşıdıkları atları katleden kişi ya da kişilerin bulunup cezalandırılmasını isteyen Erdal, “Keşke kurşuna verecekleri parayı biraz saman ve yem alıp atların beslenmesine katkıda bulunsalardı” diye konuştu.

Yaylada sürü halinde özgürce koştukları görüntüler doğa tutkunları tarafından sosyal medyada paylaşılan yılkı atlarının katledilmesine ilişkin Doğa Koruma ve Mili Parklar Amasya Şubesi ile jandarma ekiplerince önceki gün yapılan incelemede köylülerin bilgisine başvurulmuştu.

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