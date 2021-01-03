Amasya Belediyesi sokak hayvanları ve kuşlar için mama ile yem dağıttı

Amasya Belediyesi, sokak hayvanları ve kuşlar için kent genelindeki farklı noktalarda özel olarak yaptırılan kedi evlerine mama ile yem bıraktı.
Görevliler, Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın talimatıyla şehrin dört bir yanında dağıtım gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamada, “Sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Sizler de bir kap su ve bir kap mama ile onları mutlu edebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.