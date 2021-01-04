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2020'de Suluova'da 294 çiftin nikahı kıyıldı

İHA

2020'de Suluova'da 294 çiftin nikahı kıyıldı

Suluova Belediyesi pandemi döneminde sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle uygulayarak 2020 yılında 294 çiftin nikâhını kıydı. Vatandaşların mutluluklarına ortak olduklarını söyleyen Belediye Başkan Üçok, “Doğumdan başlayarak hayatlarının her aşamasında hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
2020 boyunca Korona Virüsü(Kovid19) salgınının daha fazla yayılmasını engellemek için hiçbir tedbiri elden bırakmayan Suluova Belediyesi, 2020 yılında nikâhlarda aldığı önlemlerle de çiftlerin mutlu günlerinde yanlarında oldu.
Korona Virüsü salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk andan itibaren Belediye hizmet binasında bulunan nikah salonu sık sık dezenfekte edilirken, dünya evine giren çiftlere ve nikah şahitlerine evlendirme memurluğunda sosyal mesafe kuralı sıkı sıkı uygulandı. Nikah aralarında salon dezenfekte edilerek, ortamın sık sık havalandırıldı.
Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Sağlam ve mutlu bir toplumun en önemli unsuru aile kurmak ve evliliktir. Suluova Belediyesi olarak bizler de medeniyetimizin temelini oluşturan sağlam toplum ve aile kurumunun devamının yanı sıra gelişmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Doğumdan başlayarak hayatlarının her aşamasında hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Belediyemizin Nikâh Memurluğu her yıl yüzlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yapıyor. Birçok çift belediyemizde ‘evet’ diyerek ömür boyu birlikteliğin en önemli şartını yerine getiriyor. Bizler de bir ‘evet’ ile evliliklerine vesile oluyoruz. 2020 yılında ise 294 çiftimizin nikâhını kıydık. Bu vesileyle evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içerisinde mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Nikahlarda korona virüs düzenlemesi
Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılında sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkate aldıklarını belirten başkan Üçok; nikah işlemlerini de bu tedbir kuralları çerçevesinde gerçekleştirdiklerini söyleyerek nikâh memurluğunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktardı.
Belediye ekiplerinin çiftleri en mutlu günlerinde virüsten korumak için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Pandemi sürecinde nikâhlar biraz buruk geçiyor ama insan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu unutmamız gerekiyor. Çiftlerimiz gönlünü ferah tutsun. Nikâh Memurluğumuzda gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz. Suluovalı hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına adım adım uyarak sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu zorlu süreci de iyi bir şekilde geçireceğimizi umut ediyorum” diye konuştu.

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