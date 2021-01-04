86 bin 850 lira idari para cezası uygulandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde korona virüse karşı uygulanan tedbirleri ihlal edenlere toplamda 86 bin 850 TL idari para cezası kesildi.

Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların çoğunluğu riayet etti. Alınan önlemlere ve onca uyarılara rağmen ilçede 2 kişiye maske takmamaktan, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 19 vatandaşa, mesafe ihlali yapan 5 şahsa ve evde karantina kuralını ihlal eden bir kişiye toplamda 80 bin 550 lira idari para cezası kesildi.

Merzifon’da kısıtlama süresinde kapalı olması gereken 2 işyerine de 3 bin 150’şer liradan 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda 80 saatlik kısıtlamada ilçede 86 bin 850 TL idari para cezası yazıldı.

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