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Vali Masatlı: “Kooperatiflerimiz, kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sağlamaları açısından da büyük önem taşımakta”

İHA

Vali Masatlı: “Kooperatiflerimiz, kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sağlamaları açısından da büyük önem taşımakta”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un Trabzon’dan katıldığı toplantıda, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Esra Masatlı ise video konferans yoluyla yer aldı.
Toplantıya ayrıca Gümüşhane, Bayburt, Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Tokat illerinden valiler, vali eşleri, kadın milletvekilleri, kadın kooperatifi başkanları, aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürleri, ticaret il müdürleri ile tarım ve orman il müdürleri katıldı.
Toplantıya ilk olarak Amasya’dan başlayarak selamlama konuşmaları yapıldı. Taşova Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Emine Özcan Özdemir’in kooperatifi hakkında bilgiler aktarmasından sonra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, konuşmasında şunları söyledi: “Geleneğimizde ve inancımızda kadınlarımız daima karşılık beklemeyen sevginin, hoşgörünün ve emeğin sembolü olmuşlar, bu yönleriyle toplumları ve insanlığı şekillendirmişlerdir. Kadınlarımız bugün ise hemen hemen her sektörde ülkemiz ekonomisini ayakta tutan unsurlardan olmuşlardır. Kadın girişimciliğinin günümüzdeki tezahürü ise kadın kooperatifleridir. Özellikle son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğündeki hükümetimizin destek ve teşvikleriyle sayıları hızla artan kadın kooperatifleri hem ekonomimize katma değer sağlamakta hem de yöresel ürün ve lezzetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini de arttırmaktadır. İlimize baktığımızda ise kadın girişimcilerimizin öncülüğünde 2015 yılında Amesia Çalışan Arılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin, 2019 yılında Misket Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin, 2020 yılında ise geçtiğimiz hafta eşimle birlikte üretim merkezinin açılışını yaptığımız, Taşova Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin faaliyete geçtiğini memnuniyetle görmekteyiz. Bu üç kooperatifimiz unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, reçel, marmelat, elişi ve el sanatları alanlarında üretim yapmaktadır.
Amasya’mızın saygıdeğer kadınlarının öncülüğünde üretim ve istihdamımıza katkı sağlayan kooperatiflerimiz, kadınlarımızın yeni meslekler edinmeleri ve ev ekonomilerine katkı sağlamaları açısından da büyük önem taşımaktadır. Valilik olarak daima desteklediğimiz, ihtiyaç ve sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasında her zaman yanlarında olduğumuz, bu kooperatiflerimizden ikisi 2020 yılında hazırladıkları projelerle toplamda yaklaşık 250 bin TL’lik bir hibe desteği de almışlardır. Bununla birlikte kooperatifçilik bilincinin oluşması noktasında, en son geçen ay düzenlediğimiz Kooperatifçilik Bilgilendirme Toplantıları da Ticaret Bakanlığımızın uzman bürokratlarının desteğiyle ihtiyaç duyuldukça yapılmaya devam edilecektir. Bu vesileyle ihtiyaç duyduğumuz her an bizlere sağladığınız destekten ötürü, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ile sizlere ve ilgili bürokratlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, toplantımızın verimli geçmesini ve bölgemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un konuşmasının ardından Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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