Amasya’da koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanı için tören

Amasya’da yakalandığı korona virüse yenik düşen 33 yaşındaki sağlık çalışanı için görev yaptığı Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde tören düzenlendi.

Yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ve mesai arkadaşlarının katıldığı törende 33 yaşında hayatını kaybeden Orkun Karadağ için dua edildi, helallik alındı.

Karadağ’ın yakınlarının üzüntüsünü paylaşan Vali Masatlı, “Orkun kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmetiyle muamele eylesin. İnşallah en son kaybımız bu olur” dedi.

Korona virüs (Kovid19) salgınının önlenmesi için özveriyle çalışıldığını vurgulayan Masatlı, “Vatandaşlar olarak bunu çok iyi görüp algılamamız gerekir. Bizlerin tedbirlere uyması bu sorunu bir an önce ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.

Bir hafta arayla iki arkadaşlarının korona virüsten hayatını kaybettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ise “Sağlık çalışanları olarak üzüntülüyüz, sıkıntılıyız. Ama mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Geçen ay anjiyo edilip stent takılan diyabet hastası Karadağ’ın cenazesi, törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Tekirdede Mezarlığı’na götürüldü.

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