Aracından uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde aracından uyuşturucu madde çıkan zanlı, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Buğdaylı Mahallesi’nde bir aracı durdurdu. Ekiplerin durdurduğu araçta yapılan aramada 386 adet extacy hap ele geçirildi.

Araçta bulunan 36 yaşındaki E.G. isimli zanlı, ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve uyuşturucu madde satmak’ suçundan gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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