Yeşilırmak´ta balıklar kıyıya vurdu

Sinan HARMANCI/ AMASYA (DHA)AMASYA'da, Yeşilırmak Nehri'nde sazan ve yayın balıkları kıyıya vurdu. Balıkların, sudaki oksijen oranının düşmesi ve solungaçlarına çamur dolması sonucu telef olduğu değerlendirilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü´nce inceleme başlatıldı.
Merkeze bağlı çevre yolu üzerinde ve Yazı Bağları Mahallesi mevkisinden geçen Yeşilırmak Nehri´nde balıklar kıyıya vurdu. Balıkların, sudaki oksijen oranının düşmesi ve solungaçlarına çamur dolması sonucu telef olduğu değerlendirilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü´nce inceleme başlatıldı. Amasya'da şehrin ortasından geçen Yeşilırmak´ta son aylarda su seviyesinin önemli oranda azaldığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI
2021-01-09 21:50:29
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