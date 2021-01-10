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Vali Masatlı: Toplu balık ölümleri görmedik

DHA

Vali Masatlı: Toplu balık ölümleri görmedik


Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)AMASYA Valisi Mustafa Masatlı, kentte Yeşilırmak Nehri'nde sazan ve yayın balıklarının kıyıya vurmasıyla ilgili "Araştırmalarımızda toplu balık ölümleri görmedik. Sadece spesifik olarak belirli noktalarda oksijen azlığı ve su seviyesinin düşük olmasından kaynaklı çok kısmi bazı bölgelerde az balık ölümleri var" dedi.Merkeze bağlı çevre yolu üzerinde ve Yazı Bağları Mahallesi bölgesinden geçen Yeşilırmak Nehri´nde balıklar geçtiğimiz günlerde kıyıya vurdu. Balıkların, sudaki oksijen oranının düşmesi ve solungaçlarına çamur dolması sonucu telef olduğu değerlendirilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü´nce inceleme başlatıldı. Amasya'da şehrin ortasından geçen Yeşilırmak´ta son aylarda su seviyesinin önemli oranda azaldığı belirtildi.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Amasya´da görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri ile sabah kahvaltısında bir araya gelen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, görülen kuraklık ve Yeşilırmak Nehri´ndeki balık ölümleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kuraklık olayının devletin kontrolü dışında bir konu olduğunu söyleyen Vali Mustafa Masatlı; "Bununla ilgili pro aktif davranarak, özel bazı çalışmaları göreve geldikten sonra DSİ ve İl Özel İdaremizle birlikte İl Tarım Müdürlüğümüzü bir araya getirdim. Yaklaşık 3,5 ay oturdular, çalıştılar. İlimizin sulak, kurak ve su kaynaklarının olduğu yerleri tespit ettikten sonra bunun çözümü noktasında ilk defa su havzası oluşturduk. İl Özel İdaremiz ilk defa sulama bütçesini bu sene dörde katlıyor. 2020 yılında harcadığımız sulama ödeneği 3.9 milyon, biz onu önümüzdeki yıl için 16 milyona çıkardık. Bunlar tarımda kuraklığı önlemeye yönelik tedbirlerden bir tanesi. Bir diğeri çok su gerektiren ürünleri bu yıl ektirmeyip, onun yerine ondan daha fazla gelir elde edilecek ürünlere yöneliyoruz. Örneğin mısırın yerine biz biraz ayçiçeğine öncelik vereceğiz. Diğer taraftan suyun tasarrufu kullanılması için bütün kurumlarımız şu an için çalışıyor" dedi.`TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ GÖRMEDİK´Yeşilırmak Nehri´ndeki su oranının bu yıl yeterli debi ile akmadığına dikkat çeken Vali Masatlı, balık ölümlerine ilişkin de  "Yeterli miktarda yağmur alamadık. Şu anda kar yağması gerekirken kar yok. Dolayısıyla ırmak genelinde su seviyesi çok azaldı. Su seviyesi çok azaldığı için de balıklar yeteri miktarda oksijen ihtiyacını karşılayamadı. Dün akşam itibariyle verileri söylüyorum. Bizim ırmak içerisindeki oksijen yüzde 5´lere düştü. Su azaldığı için oksijen miktarı da düşünce balıkların solungaçlarına çamurlar dolmaya başlıyor. Hem de bu durum neticesinde solunum noktasında güçlük çekiyorlar. Ama söylendiği gibi toplu balık ölümleri yok. Onu özellikle vurgulamak isterim ki hatta biz kendi sahamızın dışı olan Turhal´a geçtik. Araştırmalarımızda toplu balık ölümleri görmedik. Sadece spesifik olarak belirli noktalarda oksijen azlığı ve su seviyesinin düşük olmasından kaynaklı çok kısmi bazı bölgelerde az balık ölümleri var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI
2021-01-10 15:55:46

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