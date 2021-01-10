Vali Masatlı'dan gazetecilere: “Sizler önemli bir kamu görevi yürütmektesiniz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Masatlı'dan gazetecilere: “Sizler önemli bir kamu görevi yürütmektesiniz"

İHA

Vali Masatlı'dan gazetecilere: “Sizler önemli bir kamu görevi yürütmektesiniz"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla il genelindeki gazetecilerle bir araya geldi.
Basının demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ve vatandaşların zamanında doğru bilgiye ulaşması açısından basın kuruluşlarının önemli bir görev üstlendiğini belirten Vali Masatlı, “Sizler önemli bir kamu görevi yürütmektesiniz. Bu vazifeyi layıkıyla doğru bir şekilde yerine getirdiğinizde hem halkımızın sağlıklı bilgiye ulaşmalarını sağlıyor, hem de devletimizin ve yerel yönetimlerin yürüttüğü hizmetleri kamuoyuna duyuruyorsunuz” dedi.
Basınla daima iç içe olmaya özen gösterdiğine değinen Masatlı, “Gerekli konularda sizler aracılığıyla halkımızı bilgilendiriyoruz. Hepinize ilimize ve Amasyalılara verdiğiniz hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.
Büyük Amasya Oteli’ndeki programa AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, MHP İl Başkanı Şuayip Ak ve diğer yetkililer de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Masatlı: Toplu balık ölümleri görmedik
YEREL HABERLER Vali Masatlı: Toplu balık ölümleri görmedik
Amasya Valisi Masatlı’dan Yeşilırmak’taki balık ölümleriyle ilgili açıklama “Oksijen ve su azlığından kaynaklı çok kısmi, az balık ölümleri var”
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı’dan Yeşilırmak’taki balık ...
Yeşilırmak´ta balıklar kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Yeşilırmak´ta balıklar kıyıya vurdu
Başkan Sarı: “Gazetecilik büyük fedakârlık isteyen bir meslektir”
YEREL HABERLER Başkan Sarı: “Gazetecilik büyük fedakârlık isteyen ...
Yeşilırmak'ta üzücü görüntüler, çok sayıda balık kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Yeşilırmak'ta üzücü görüntüler, çok sayıda balık ...
Off-road tutkunları yılkı atlarını besledi
YEREL HABERLER Off-road tutkunları yılkı atlarını besledi
Başkan Sarı duyurdu: “Esnafımızın kira ücretine zam yok”
YEREL HABERLER Başkan Sarı duyurdu: “Esnafımızın kira ücretine zam ...
225 yıllık ahşap binanın altından sokak geçiyor
YEREL HABERLER 225 yıllık ahşap binanın altından sokak geçiyor
Amasya’da ‘Açık Kapı’ya 12801 başvuru
YEREL HABERLER Amasya’da ‘Açık Kapı’ya 12801 başvuru