Amasya’da sağlık tesislerinde Kovid-19 aşı uygulama noktaları hazırlandı

Korona virüs (Kovid19) aşısının uygulanması için Amasya’da tüm hazırlıklar yapılarak aşı uygulama noktaları hazırlandı. Aşılama öncesi sağlık personeline yönelik bir dizi bilgilendirme yapıldı.
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Erman Zengin, “Kovid19 aşısının ilimize geldiği andan itibaren aşıları uygulayacağımız yerleri oluşturduk. Birinci basamak sağlık tesislerimizde, aile sağlığı merkezilerimizde ve hastanelerimizde 186 aşı uygulama noktası oluşturduk. Buralara vatandaşlarımızı tek tek alarak uygun soğuk zincir kuralları dahilinde aşılarını uygulayacağız” dedi.
Aşılanan kişilerin bir süre gözlem altında tutulacakları alanların da oluşturulduğunu belirten Uzm. Dr. Zengin, öncelikle sağlık personeli ve 65 yaş üstü kronik hastaları olanlar, huzurevi, engelli bakımevleri ile rehabilitasyon merkezlerinde kalanlar ile hizmet sunanların aşılanmasına yönelik planlama yapıldığını söyledi.
Hastaların aşı olmaya randevu sistemiyle geleceklerine değinen Zengin, öncelikli risk grubunda olup olmadıklarını öğrenip eNabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alabileceklerini kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.