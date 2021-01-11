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Suluova Belediyesi'nden çiftçilere 1000 adet ceviz fidanı

İHA

Suluova Belediyesi'nden çiftçilere 1000 adet ceviz fidanı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ceviz yetiştiriciliğinin uygun olduğu köylere sertifikalı 1000 adet ceviz fidanının dağıtımını gerçekleştirdi.
Tarımda bir marka olan Suluova'nın meyvecilik konusunda da güzel çalışmalara imza attığını belirten İlçe Kaymakamı Abdullah Şen, "Suluova'nın tarım alanında güzel bir namı var, bu proje ile amacımız ismimizi daha yükseklere taşımaktır. Bu çalışmaya destek veren üreticilerimize ve Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.
Suluova olarak verimli toprakları olan bir coğrafyada yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok ise, “Özellikle içerisinde bulunduğumuz bu salgın döneminde yerel yönetim olarak üreticilerimize fidan dağıtımı ile destek olmayı projelendirdik ve ceviz yetiştiriciliğinin uygun olduğu köylerimize bugün fidanlarımızı dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu proje çalışmasını gerçekleştirirken ova köyleri dışında kalan yüksek köyleri tercih ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Hükümetimizin bizzat orman alanlarında ve bakir alanlarda ceviz gibi badem gibi ağaçların yetiştirilmesinde Suluova olarak bizde katkı sağladık. Tarım ilçe müdürlüğümüz ceviz yetiştiriciliğine sahip çıkabilecek özenle bakımını yapabilecek köylerimizi ve çiftçilerimizi tespit ederek dağıtım programımıza davet etti” şeklinde konuştu.
Açıklamalarının devamında destek veren üreticilere teşekkür eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Bugün burada 1000 adet ceviz fidanımızı çiftçilerimize dağıtacağız, çiftçilerimizden gelen olumlu talepler neticesinde programa her yıl katlayarak devam edeceğiz. Suluova Belediyesi olarak böyle bir çalışma içerisinde yer almak bizleri son derece mutlu etti. Kuraklığın hat safhada olduğu bu günlerde çiftçilerimize ve üreticilerimize destek olmak önemli bir görevimiz. Bizler kıyametin kopacağını da bilsek elimizdeki fidanı dikmeyi düşünen ve felsefe ile yetişen bir milletiz. Akdağ yöremizdeki arazilerimiz ceviz yetiştiriciliği için çok müsait, asıl hedefimizde Suluova’mızın ceviz üreticiliğinde bir marka olabilmesidir. Cenabı hak ürünümüzü bereketlendirsin" dedi.
Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Kaymakamı Abdullah Şen ve Tarım İlçe Müdürü Tacettin Özmen fidan dağıtımını gerçekleştirerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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