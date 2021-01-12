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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis ‘zehirli olabilir’ diye uyardı ama onlar fenerle aydınlatıp balık tuttu

İHA

Polis ‘zehirli olabilir’ diye uyardı ama onlar fenerle aydınlatıp balık tuttu

Amasya'da balık ölümleri yaşanan Yeşilırmak Nehri'nde polisin "Zehirli olabilir" uyarısına rağmen bazı vatandaşların gece fener yardımıyla balık tutması dikkat çekti.
Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak'ta yağışların olmamasından dolayı su seviyesi ve oksijenin azalması nedeniyle 4 gün önce balık ölümleri başladı. İlk olarak geçen cumartesi günü Yazı Bağları Mahallesi bölgesinde görülen balık ölümleri sonrasında sürüklenen balıklar kent merkezine kadar ulaştı. Kimi vatandaşlar nehre girerek balıkları avladı kimileri ise kıyıda çok sayıda balığın çırpınmasını endişeyle izleyip yaşatmaya çalıştı. Vatandaşlar gün boyunca ve akşam saatlerinde bile fenerle suyu aydınlatıp oltalar ve elleriyle balık tuttu. Zabıtaların yanı sıra polisler de vatandaşlara "Irmaktan balık tutmayalım. Zehirli olabilir" uyarısı yaptı.
Su yüzeyinde yaşam mücadelesi veren balıkların büyük olanlarını oltayla tutmaya çalışan Yalçın Polat, “Zaten balık ölüyor. Avlasan ne olur, avlamasan ne olur. En azından birisinin boğazından geçer” dedi.
Levent Polat ise üzülerek takip ettiği balık ölümlerinin kentte her yıl yaşandığını söyledi.
Olağanüstü kuraklık riski bulunan kentin yeterli miktarda yağmur alamadığını belirten Amasya Valisi Masatlı, önceki gün yaptığı açıklamada “Şu anda kar olması gerekiyordu. Dolayısıyla ırmak sathında su seviyesi çok azaldı. Balıkların oksijen ihtiyacı var. Az sularda oksijen azalır. Bizim deredeki kalan oksijen miktarı yüzde 5 seviyesinde. Suyun azalmasıyla oksijen de azalıyor. Dolayısıyla balıkların solungaçlarına çamur türü şeyler dolmaya başlıyor. Hem de solumada güçlük çekiyorlar. Ama öyle söylendiği gibi toplu balık ölümleri yok. Onu özellikle vurgulamak isterim” ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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