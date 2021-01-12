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Sarıgül: 1 Haziran'a kadar örgütlenmeyi tamamlayacağız

DHA

Sarıgül: 1 Haziran'a kadar örgütlenmeyi tamamlayacağız


Kaan ULU-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 15 Mayıs, en geç 1 Haziran'a kadar örgütlenme çalışmalarını tamamlayarak seçime girecek noktaya geleceklerini söyledi.
TDP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) genel başkan Sarıgül başkanlığında toplandı. Sarıgül, toplantının ardından açıklamada bulundu. Sarıgül, gündemdeki konuları konuştuklarını belirterek, "Türkiye Değişim Partimiz iktidara en hazırlıklı, iktidara en yakın siyasi parti olarak çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Değişim Partimizin ülkemizin her noktasında iktidara hazırlık merkezlerimizi açmaya devam ediyoruz. Dün özellikle Afyonkarahisar´da iktidara hazırlık merkezimizi büyük bir enerjiyle büyük bir coşkuyla büyük bir heyecanla açtık. Süratle Türkiye Değişim Partisi, teşkilatlanmasına önem veriyor. Önümüzdeki günlerde de Balıkesir başta olmak üzere Malatya, Elazığ, Batman, Adıyaman, Diyarbakır ve diğer illerimizi sırayla açacağız. İktidara hazırlık merkezlerimizdeki il başkanlarımıza, kadın kolu başkanlarımıza, gençlik kolu başkanlarımıza kocaman teşekkür ediyorum" dedi.
'TDP'NİN MERKEZİ İNSAN'
Sarıgül, partisinin Türkiye´deki en demokratik kitle partisi olduğunu iddia ederek, "Türkiye Değişim Partimiz hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün ulusumuzun kalbinde sevgi üzerine dünyalar kurmaya devam ediyor. Türkiye Değişim Partimiz, 'ötekisi' olmayan bir anlayışla yoluna devam ediyor. Türkiye Değişim Partimizin merkezi insan; iyi insanları, güzel insanları, mert insanları, vicdanlı insanları, merhametli insanları bütün yurttaşlarımızı Türkiye Değişim Partimize bekliyoruz. Özellikle gençler; korkmayın, gelin derdinizi söyleyin, gelin eleştirilerinizi yapın. Türkiye Değişim Partisi Anadolu ile Trakya´yı, sağ ile solu hep birlikte birleştiriyor. Türkiye Değişim Partisi´nin ideolojisi insan. Türkiye Değişim Partimiz Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyetimizin değerlerini geliştirerek koruyan, Türkiye Değişim Partisi inançlara saygılı, laikliği savunan, esnafımızın, tüccarımızın, sanayicimizin yanında olan alın teri ve emeği koruyan 'hukuk' ve 'bayrak birliği' diyen Türkiye'mizin en demokratik kitle partisidir" ifadelerini kullandı.
'SEÇİME GİRECEK NOKTAYA GELECEĞİZ'
Sarıgül, yeni kurulan bir parti olduklarını hatırlatarak, "Muhtemelen Mayıs'ın 15´ine kadar en geç 1 Haziran´a kadar örgütlenme çalışmalarımızı tamamlayacağız ve seçime girecek noktaya geleceğiz. Süratle arkadaşlarımız Türkiye'mizdeki teşkilatlanma çalışmalarına ağırlık veriyor. Ben arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir süre sonra inanın ki Türkiye Değişim Partisi normal zamanında yapılacak olan ilk seçime hazır olacaktır. Ve Türkiye Değişim Partimiz er geç iktidar olacaktır. Ama çok geç değil" diye konuştu.
'BİZE HERHANGİ BİR GÖRÜŞME TALEBİ OLMADI
Sarıgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın son zamanlarda siyasilerle yaptığı görüşmelerin hatırlatılması üzerine ise, "Bize herhangi bir görüşme talebi olmadı. Bizim de talebimiz olmadı. Ama Türkiye Değişim Partimize kimden hangi kuruluştan görüşme talebi gelirse Türkiye Değişim Partisi kendi kurullarında oturur, görüşmenin ana maddelerini müzakere eder, hangi konular görüşülecekse önceden gündem belli olmak şartıyla partimizin yetkili kurulları talep geldiği zaman bu talebi değerlendirir. Türkiye Değişim Partisinde genel başkan dahil olmak üzere hiçbir kurucumuz, hiçbir genel başkan yardımcımız, hiçbir genel sekreter yardımcımız kendi şahsi karar verme durumunda değildir'' değerlendirmesinde bulundu. DHA-Politika Türkiye-Amasya Kaan ULU-Celal ATALAY
2021-01-12 16:20:17

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